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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 57062 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Наслідки обстрілу Сартани "Градами" - фоторепортаж

Київ • УНН

 • 29935 перегляди

САРТАНА-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сартану обстіляли з “Градів”. Наслідки обстрілу зафіксував кореспондент УНН.

Наслідки обстрілу Сартани "Градами" - фоторепортаж

О 5:30 під обстрілом опинилось селище Сартана, розташоване в Кальміуському районі Маріуполя. Горів зерноток, осколками посічені два будинки і їдальня підприємства.

Група швидкого реагування, яка чергувала на території обслуговування, негайно обстежила район і викликала слідчо-оперативну групу поліції. Зараз робота з документування наслідків обстрілу триває. Виявлено два будинки по вул.Північній і їдальню “Скіф” на вул.Крайній, є постраждалі від розриву снарядів. Пожежа в зернотоку локалізована. Прямих влучень в будинку не було.

Пошкоджено 7 будинків, а також зерноток і їдальню. Один снаряд потрапив на цвинтар. Кілька могил розкурочено вибухом, пам’ятники зруйновані. Люди масово приходять на цвинтар, щоб подивитися, чи не постраждали могили їхніх близьких. Місцеві жителі розповіли, що всього по селищу було 11 влучень снарядів.

За повідомленням начальника ГУНП Донецької області В’ячеслава Аброськіна, в Сартані в результаті обстрілу постраждалих немає.

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