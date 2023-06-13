Последствия непогоды на Львовщине: разрушен мост в селе Сходница

Детали

"Сходница. На видео мост коммунальной собственности, который обеспечивал проезд к Новому Кропивнику. Сейчас он полностью разрушен. Это последствия непогоды 10 июня", - прокомментировал Козицкий.

Местные жители вынуждены переходить реку через временно установленные балки.

Председатель Львовской ОГА отметил, что предложил передать участок этой дороги на баланс Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области, "чтобы как можно быстрее восстановить переход".

"Проинспектировал ход восстановления других поврежденных мостов, пообщался с людьми, дома которых находились в эпицентре затопления. Ситуация тяжелая, но должны и это пройти. Убытки еще подсчитывают. Чтобы полностью ликвидировать последствия непогоды и обустроить переправы – необходимо не менее двух недель. Сейчас добираться нужно объездными путями", - написал Козицкий в Telegram.

Дополнение

Как ранее сообщалв УНН, из-за мощных ливней дороги на Львовщине размыло водой, повреждены также трубы водоснабжения, пешеходные дорожки и коммуникационный мост. Пострадали два района области – Дрогобычский и Стрыйский.

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