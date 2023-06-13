Последствия непогоды на Львовщине: разрушен мост в селе Сходница
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В селе Сходница Львовской области в результате непогоды полностью разрушен мост, который обеспечивал сообщение с селом Новый Кропивник. Местные жители пересекают реку по балкам. Чтобы обустроить переправы везде, где непогодой были повреждены мосты нужно две недели, сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.
Детали
"Сходница. На видео мост коммунальной собственности, который обеспечивал проезд к Новому Кропивнику. Сейчас он полностью разрушен. Это последствия непогоды 10 июня", - прокомментировал Козицкий.
Местные жители вынуждены переходить реку через временно установленные балки.
Председатель Львовской ОГА отметил, что предложил передать участок этой дороги на баланс Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области, "чтобы как можно быстрее восстановить переход".
"Проинспектировал ход восстановления других поврежденных мостов, пообщался с людьми, дома которых находились в эпицентре затопления. Ситуация тяжелая, но должны и это пройти. Убытки еще подсчитывают. Чтобы полностью ликвидировать последствия непогоды и обустроить переправы – необходимо не менее двух недель. Сейчас добираться нужно объездными путями", - написал Козицкий в Telegram.
Дополнение
Как ранее сообщалв УНН, из-за мощных ливней дороги на Львовщине размыло водой, повреждены также трубы водоснабжения, пешеходные дорожки и коммуникационный мост. Пострадали два района области – Дрогобычский и Стрыйский.
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