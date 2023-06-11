Львівщина: через потужні зливи постраждали два райони області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Внаслідок потужних злив на Львівщині постраждали два райони області – Дрогобицький і Стрийський. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає УНН.
Деталі
У Дрогобицькому районі у селищі Східниця сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги.
Внаслідок цього затоплені: 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджені 5 місцевих мостів.
Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту поки що без електропостачання.
Підрозділам ДСНС вдалось врятували 45 осіб (з них 8 дітей).
Також, через пошкодження 1 моста в селі Новий Кропивник та 2 мостів в селі Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів.
У Стрийському районі, в населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили.
Доповнення
Із заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили у місцевому народному домі.
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