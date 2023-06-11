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Львовщина: из-за мощных ливней пострадали два района области

Киев • УНН

 • 332862 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В результате мощных ливней на Львовщине пострадали два района области – Дрогобычский и Стрыйский. Об этом сообщает председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает УНН

Львовщина: из-за мощных ливней пострадали два района области

Детали

В Дрогобычском районе в поселке Сходница произошло растекание реки Сходничанка. Уровень воды поднялся на 1,5 м. По всей протяженности реки размыты берега.

Вследствие этого затоплены: 6 улиц, около 100 жилых домов, 10 гостиниц, 11 магазинов, 15 автомобилей, повреждены 5 местных мостов.

Газо- и водоснабжение поселка временно прекратили. 2/3 населенного пункта пока без электроснабжения.

Подразделениям ГСЧС удалось спасти 45 человек (из них 8 детей).

Также, из-за повреждения 1 моста в селе Новый Кропивник и 2 мостов в селе Перепростиня отсутствует подъезд к 16 населенным пунктам.

В Стрыйском районе, в населенных пунктах Подгородцы и Урич подмыло дорожное полотно, в наиболее опасном месте движение перекрыли.

Дополнение

Из заповедника Тустань, где проходил чемпионат Украины по спортивному горному туризму, спасатели эвакуировали 60 человек. Среди них – 44 ребенка. Часть из них отправились домой с помощью железной дороги, других временно поселили в местном народном доме.

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