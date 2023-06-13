Наслідки негоди на Львівщині: зруйновано міст у селі Східниця
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В селі Східниця Львівської області внаслідок негоди повністю зруйновано міст, що забезпечував сполучення з селом Новий Кропивник. Місцеві жителі перетинають річку по балках. Щоб облаштувати переправи всюди, де негодою було пошкоджено мости потрібно два тижні, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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"Східниця. На відео міст комунальної власності, який забезпечував проїзд до Нового Кропивника. Зараз він повністю зруйнований. Це наслідки негоди 10 червня", - прокоментував Козицький.
Місцеві жителі вимушені переходити річку через тимчасово встановлені балки.
Голова Львівської ОВА зазначив, що запропонував передати ділянку цієї дороги на баланс Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, "щоб якнайшвидше відновити перехід".
"Проінспектував хід відновлення інших пошкоджених мостів, поспілкувався з людьми, будинки яких перебували в епіцентрі затоплення. Ситуація важка, але мусимо і це пройти. Збитки ще підраховують. Щоб повністю ліквідувати наслідки негоди й облаштувати переправи – необхідно не менше ніж два тижні. Наразі добиратися потрібно об’їзними шляхами", - написав Козицький в Telegram.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, через потужні зливи дороги на Львівщині розмило водою, пошкоджені також труби водопостачання, пішохідні доріжки та комунікаційний міст. Постраждали два райони області – Дрогобицький і Стрийський.
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