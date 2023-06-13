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Наслідки негоди на Львівщині: зруйновано міст у селі Східниця

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. В селі Східниця Львівської області внаслідок негоди повністю зруйновано міст, що забезпечував сполучення з селом Новий Кропивник. Місцеві жителі перетинають річку по балках. Щоб облаштувати переправи всюди, де негодою було пошкоджено мости потрібно два тижні, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Наслідки негоди на Львівщині: зруйновано міст у селі Східниця

Деталі

"Східниця. На відео міст комунальної власності, який забезпечував проїзд до Нового Кропивника. Зараз він повністю зруйнований. Це наслідки негоди 10 червня", - прокоментував Козицький.

Місцеві жителі вимушені переходити річку через тимчасово встановлені балки.

Голова Львівської ОВА зазначив, що запропонував передати ділянку цієї дороги на баланс Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, "щоб якнайшвидше відновити перехід".

"Проінспектував хід відновлення інших пошкоджених мостів, поспілкувався з людьми, будинки яких перебували в епіцентрі затоплення. Ситуація важка, але мусимо і це пройти. Збитки ще підраховують. Щоб повністю ліквідувати наслідки негоди й облаштувати переправи – необхідно не менше ніж два тижні. Наразі добиратися потрібно об’їзними шляхами", - написав Козицький в Telegram.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, через потужні зливи дороги на Львівщині розмило водою, пошкоджені також труби водопостачання, пішохідні доріжки та комунікаційний міст. Постраждали два райони області – Дрогобицький і Стрийський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наслідки негоди на Львівщині: автошлях Східниця - Верхнє Синьовидне перекрито на ремонт

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