Наслідки негоди на Львівщині: автошлях Східниця - Верхнє Синьовидне перекрито на ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Частина автошляху Східниця – Верхнє Синьовидне на Львівщині від сьогодні перекрита на ремонт. На багатьох ділянках негода зруйнувала проїзну частину. Про відновлення руху буде повідомлено додатково, передає УНН з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
Деталі
За інформацією голови Львівської ОВА, через негоду, яка була у Львівській області 10 червня, на автомобільній дорозі загального користування Східниця – Верхнє Синьовидне в багатьох місцях підмило проїзну частину, зруйноване асфальтобетонне покриття та габіонні підпірні стінки.
Щоб провести невідкладні роботи з відновлення зруйнованої проїзної частини автошляху Східниця – Верхнє Синьовидне, від сьогодні, 12 червня, цю ділянку дороги тимчасово перекрили для проїзду транспорту, зазначив Козицький.
Зазначається, що підрядна організація вже почала роботи.
"Прошу водіїв бути уважними та пам’ятати про тимчасові обмеження. Про відновлення руху на цій ділянці дороги повідомлять додатково", - зауважив Козицькиий.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, через потужні зливи дороги на Львівщині розмило водою, пошкоджені також труби водопостачання, пішохідні доріжки та комунікаційний міст.
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