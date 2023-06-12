Наслідки негоди на Львівщині: автошлях Східниця - Верхнє Синьовидне перекрито на ремонт

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 9168 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 18608 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 50852 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 42956 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 47798 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 115137 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180956 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 199260 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144180 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137860 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.8м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 45742 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 33884 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 15356 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 13280 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 31339 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 9168 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 31481 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 50852 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 199260 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 251216 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 3376 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 3830 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20306 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25141 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41110 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Наслідки негоди на Львівщині: автошлях Східниця - Верхнє Синьовидне перекрито на ремонт

Київ • УНН

 • 1433936 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Частина автошляху Східниця – Верхнє Синьовидне на Львівщині від сьогодні перекрита на ремонт. На багатьох ділянках негода зруйнувала проїзну частину. Про відновлення руху буде повідомлено додатково, передає УНН з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Наслідки негоди на Львівщині: автошлях Східниця - Верхнє Синьовидне перекрито на ремонт

Деталі

За інформацією голови Львівської ОВА, через негоду, яка була у Львівській області 10 червня, на автомобільній дорозі загального користування Східниця – Верхнє Синьовидне в багатьох місцях підмило проїзну частину, зруйноване асфальтобетонне покриття та габіонні підпірні стінки.

Щоб провести невідкладні роботи з відновлення зруйнованої проїзної частини автошляху Східниця – Верхнє Синьовидне, від сьогодні, 12 червня, цю ділянку дороги тимчасово перекрили для проїзду транспорту, зазначив Козицький.

Зазначається, що підрядна організація вже почала роботи.

"Прошу водіїв бути уважними та пам’ятати про тимчасові обмеження. Про відновлення руху на цій ділянці дороги повідомлять додатково", - зауважив Козицькиий.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, через потужні зливи дороги на Львівщині розмило водою, пошкоджені також труби водопостачання, пішохідні доріжки та комунікаційний міст.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Львівщина: через потужні зливи постраждали два райони області

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96