Последствия непогоды на Львовщине: автодорога Сходница - Верхнее Синевидное перекрыта на ремонт

Детали

По информации председателя Львовской ОВА, из-за непогоды, которая была во Львовской области 10 июня, на автомобильной дороге общего пользования Сходница – Верхнее Синевидное во многих местах подмыло проезжую часть, разрушено асфальтобетонное покрытие и габионные подпорные стенки.

Чтобы провести неотложные работы по восстановлению разрушенной проезжей части автодороги Сходница – Верхнее Синевидное, с сегодняшнего дня, 12 июня, этот участок дороги временно перекрыли для проезда транспорта, отметил Козицкий.

Отмечается, что подрядная организация уже начала работы.

"Прошу водителей быть внимательными и помнить о временных ограничениях. О возобновлении движения на этом участке дороги сообщат дополнительно", - отметил Козицкий.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, из-за мощных ливней дороги на Львовщине размыло водой, повреждены также трубы водоснабжения, пешеходные дорожки и коммуникационный мост.

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