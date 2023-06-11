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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Непогода на Львовщине: вода размыла дороги и повредила мосты

Киев • УНН

 • 369316 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Из-за мощных ливней дороги на Львовщине размыло водой, повреждены также трубы водоснабжения, пешеходные дорожки и коммуникационный мост, сообщает председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Непогода на Львовщине: вода размыла дороги и повредила мосты

Детали

Дорога Сходница – Верхнее Синевидное: на этом маршруте много мест подмывов, разрушения асфальтобетонного покрытия, повреждения водосточных труб, пешеходных дорожек и габионных подпорных стенок. Также наблюдается частичное повреждение моста в селах Подгородцы и Урыч.

На автомобильной дороге Турка – Сходница в селе Рыбник произошел оползень с разрушением габионной подпорной стенки, что затрудняет движение на этом участке дороги.

Движение из поселка Сходница в село Новый Кропивник пока невозможно из-за разрушения коммунального моста через реку

Сходничанка. Местным жителям рекомендуется воспользоваться объездом через село Залокоть.

Дорога из села Новый Кропивник в село Перепростиня пока непроезжая из-за вымывания части гравийной дороги в результате непогоды.

Дополнение

Вследствие мощных ливней на Львовщине пострадали два района области – Дрогобычский и Стрыйский. В частности, в Дрогобычском районе в поселке Сходница произошло растекание реки Сходничанка. Уровень воды поднялся на 1,5 м. По всей протяженности реки размыты берега. В населенных пунктах из-за не года жители временно остались без электро- и газоснабжения. 

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