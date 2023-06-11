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Негода на Львівщині: вода розмила дороги та пошкодила мости

Київ • УНН

 • 369316 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Через потужні зливи дороги на Львівщині розмило водою, пошкоджені також труби водопостачання, пішохідні доріжки та комунікаційний міст, повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Негода на Львівщині: вода розмила дороги та пошкодила мости

Деталі

Дорога Східниця – Верхнє Синьовидне: на цьому маршруті багато місць підмивів, руйнування асфальтобетонного покриття, пошкодження водостічних труб, пішохідних доріжок та габіонних підпірних стінок. Також спостерігається часткове пошкодження мосту в селах Підгородці та Урич.

На автомобільній дорозі Турка – Східниця у селі Рибник відбувся зсув ґрунту зі зруйнованням габіонної підпірної стінки, що ускладнює рух на цьому ділянці дороги.
Рух з селища Східниця до села Новий Кропивник наразі неможливий через руйнування комунального мосту через річку

Східничанка. Місцевим жителям рекомендується скористатись об'їздом через село Залокоть.

Дорога з села Новий Кропивник до села Перепростиня наразі непроїзна через вимивання частини гравійного шляху внаслідок негоди.

Доповнення

Внаслідок потужних злив на Львівщині постраждали два райони області – Дрогобицький і Стрийський. Зокрема, у Дрогобицькому районі у селищі Східниця сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмиті береги. У населених пунтах черех не году мешканці тимчасово залишились без електро- та газопостачання. 

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