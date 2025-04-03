Нашли альтернативу рынку США: компания Kia стремится продавать продукцию в Европу из-за пошлин Трампа

Южнокорейская автомобильная компания Kia стремится продавать больше электромобилей в Европе, поскольку пошлины на автомобили президента США Дональда Трампа и политика против электромобилей омрачают перспективы продаж в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Генеральный директор Kia Хо Сун Сонг заявил, что из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, компания стремится увеличить продажи электромобилей в Европе. Южнокорейский автопроизводитель планирует увеличить продажи электромобилей в Европейском Союзе до более 60% от общего количества в регионе к 2030 году: превышает отраслевой прогноз в 54%.

В то же время Kia планирует увеличить годовые продажи в США до около 1,2 миллиона автомобилей до примерно 2033 года. Для сравнения: в 2024 году в США было продано до 800 000 автомобилей.

На вопрос, планирует ли Kia повысить цены в США, чтобы компенсировать потери от пошлин, Хо Сун Сонг отказался отвечать. Также он не рассказал, будет ли возвращаться аффилированная компания Hyundai в россию после завершения войны в Украине.

Дополнение

Власти Китая готовятся принять контрмеры в ответ на пошлины со стороны США в отношении иностранных товаров, в частности китайского производства.