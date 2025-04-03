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Знайшли альтернативу ринку США: компанія Kia прагне продавати продукцію в Європу через мита Трампа

Київ • УНН

 • 7188 перегляди

Kia планує збільшити продажі електромобілів в Європі до понад 60% до 2030 року через мита США. Компанія має намір збільшити річні продажі в США до 1,2 млн авто до 2033 року.

Знайшли альтернативу ринку США: компанія Kia прагне продавати продукцію в Європу через мита Трампа

Південнокорейська автомобільна компанія Kia прагне продавати більше електромобілів у Європі, оскільки мита на автомобілі президента США Дональда Трампа та політика проти електромобілів затьмарюють перспективи продажів в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Генеральний директор Kia Хо Сун Сонг заявив, що через мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, компанія прагне збільшити продажі електромобілів в Європі. Південнокорейський автовиробник планує збільшити продажі електромобілів в Європейському Союзі до понад 60% від загальної кількості в регіоні до 2030 року: перевищує галузевий прогноз у 54%.

Водночас Kia планує збільшити річні продажі в США до близько 1,2 мільйона автомобілів до приблизно 2033 року. Для порівняння: у 2024 році в США було продано до 800 000 автомобілів.

На питання, чи планує Kia підвищити ціни в США, щоб компенсувати втрати від мит, Хо Сун Сонг відмовився відповідати. Також він не розповів, чи буде повертатися афілійована компанія Hyundai до росії після завершення війни в Україні.

Доповнення

Влада Китаю готується вжити контрзаходи у відповідь на мита з боку США щодо іноземних товарів, зокрема китайського виробництва.

Євген Устименко

Євген Устименко

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