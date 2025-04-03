Знайшли альтернативу ринку США: компанія Kia прагне продавати продукцію в Європу через мита Трампа
Київ • УНН
Kia планує збільшити продажі електромобілів в Європі до понад 60% до 2030 року через мита США. Компанія має намір збільшити річні продажі в США до 1,2 млн авто до 2033 року.
Південнокорейська автомобільна компанія Kia прагне продавати більше електромобілів у Європі, оскільки мита на автомобілі президента США Дональда Трампа та політика проти електромобілів затьмарюють перспективи продажів в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Генеральний директор Kia Хо Сун Сонг заявив, що через мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, компанія прагне збільшити продажі електромобілів в Європі. Південнокорейський автовиробник планує збільшити продажі електромобілів в Європейському Союзі до понад 60% від загальної кількості в регіоні до 2030 року: перевищує галузевий прогноз у 54%.
Водночас Kia планує збільшити річні продажі в США до близько 1,2 мільйона автомобілів до приблизно 2033 року. Для порівняння: у 2024 році в США було продано до 800 000 автомобілів.
На питання, чи планує Kia підвищити ціни в США, щоб компенсувати втрати від мит, Хо Сун Сонг відмовився відповідати. Також він не розповів, чи буде повертатися афілійована компанія Hyundai до росії після завершення війни в Україні.
Доповнення
Влада Китаю готується вжити контрзаходи у відповідь на мита з боку США щодо іноземних товарів, зокрема китайського виробництва.