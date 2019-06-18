Население Украины с начала года сократилось почти 100 тысяч человек

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 мая 2019 года составила 42055,9 тыс. человек. В течение января-апреля 2019 численность населения уменьшилась на 97,3 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных", - сообщили в Госстате.



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Как сообщал УНН, рождаемость в мире падает и это станет основным фактором, почему население мира практически перестанет расти до 2100 года.