В Україні хочуть провести перепис населення у 2020 році за допомогою смартфону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, пропонує проводити перепис населення у 2020 році за допомогою смартфону. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Перепис населення України у 2020 році буде відбуватися через смартфон. Уже кілька років ми проводимо підготовку саме до такого способу, хоча є свої труднощі й у ньому", - написав Кубів.
Нагадаємо, у команді новообраного президента України Володимира Зеленського повідомили, що вони мають намір провести "аудит держави" в перші 100 днів з моменту інавгурації, щоб зрозуміти, в якому стані вони отримують державу.
Крім того, Зеленський заявив про намір зробити "державу в смартфоні".