Населення світу практично перестане зростати вже в 2100 році – Pew

Населення світу досягне 10,9 мільярда і зростання уповільниться до 0.1% з теперішніх темпів у 1-2% щорічно, пишуть дослідники.

Pew наводить такі основні висновки дослідження:



В середньому кількість пологів на одну жінку становитиме 1,9 на 2100 рік, що недостатньо для відтворення населення. Тепер цей показник складає — 2,5.



Середній (медіанний) вік населення зросте до 42 в 2100 з теперішніх 31, через зростання очікуваної тривалості життя та зменшення народжуваності.



Африка — єдиний регіон, де населення потужно зростатиме до кінця століття. Населення Північної Америки, Австралії та Нової Зеландії також зростатимуть, але повільніше, ніж населення Африки.



В Європі та Південній Америці, населення до 2100 року скоротиться.



Населення Азії зростатиме до 2055 року, а потім почне скорочуватись.



Latin America and the Caribbean had one of the world’s youngest populations in 1950; by 2100, it is expected to have the world’s oldest https://t.co/BoOfHZUYo4 pic.twitter.com/PG9asibe9c

— Neil G. Ruiz (@neil_ruiz) 17 червня 2019 р.



Населення Північної Америки зростатиме в основному за рахунок міграції.



Більше половини зростання населення світу відбуватиметься в п’яти країнах Африки і в Пакистані.



Індія перевершить Китай, як найбільш населена країна світу у 2027 році.



India will overtake China as the world’s most populous country by 2027, according to just-released projections from the UN. Nigeria will surpass the US as the world’s third most-populated country by 2047. https://t.co/2ftagpTIy1 pic.twitter.com/vnfzq1LGnx

— John Gramlich (@johngramlich) 17 червня 2019 р.

Як повідомляв УНН, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру опублікував доповідь, згідно якої загальна кількість ядерної зброї у світі поступово зменшується, але ядерні держави все більше фінансують саме модернізацію своїх арсеналів ядерного озброєння.