Населення світу практично перестане зростати вже в 2100 році – Pew
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Народжуваність в світі падає і це стане основним фактором, чому населення світу практично перестане зростати до 2100 року. Про це свідчать результати аналізу, проведеного американською соціологічною організацією Pew Research Center, на основі даних ООН, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Населення світу досягне 10,9 мільярда і зростання уповільниться до 0.1% з теперішніх темпів у 1-2% щорічно, пишуть дослідники.
Pew наводить такі основні висновки дослідження:
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- В середньому кількість пологів на одну жінку становитиме 1,9 на 2100 рік, що недостатньо для відтворення населення. Тепер цей показник складає — 2,5.
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- Середній (медіанний) вік населення зросте до 42 в 2100 з теперішніх 31, через зростання очікуваної тривалості життя та зменшення народжуваності.
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- Африка — єдиний регіон, де населення потужно зростатиме до кінця століття. Населення Північної Америки, Австралії та Нової Зеландії також зростатимуть, але повільніше, ніж населення Африки.
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- В Європі та Південній Америці, населення до 2100 року скоротиться.
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- Населення Азії зростатиме до 2055 року, а потім почне скорочуватись.
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Latin America and the Caribbean had one of the world’s youngest populations in 1950; by 2100, it is expected to have the world’s oldest https://t.co/BoOfHZUYo4 pic.twitter.com/PG9asibe9c— Neil G. Ruiz (@neil_ruiz) 17 червня 2019 р.
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- Населення Північної Америки зростатиме в основному за рахунок міграції.
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- Більше половини зростання населення світу відбуватиметься в п’яти країнах Африки і в Пакистані.
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- Індія перевершить Китай, як найбільш населена країна світу у 2027 році.
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India will overtake China as the world’s most populous country by 2027, according to just-released projections from the UN. Nigeria will surpass the US as the world’s third most-populated country by 2047. https://t.co/2ftagpTIy1 pic.twitter.com/vnfzq1LGnx— John Gramlich (@johngramlich) 17 червня 2019 р.
Як повідомляв УНН, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру опублікував доповідь, згідно якої загальна кількість ядерної зброї у світі поступово зменшується, але ядерні держави все більше фінансують саме модернізацію своїх арсеналів ядерного озброєння.