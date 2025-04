Населения мира практически перестанет расти уже в 2100 году - Pew

Населения мира достигнет 10,9 миллиарда и рост замедлится до 0,1% с нынешних темпов 1-2% ежегодно, пишут исследователи.

Pew приводит следующие основные выводы исследования:



В среднем количество родов на одну женщину составит 1,9 на 2100 год, что недостаточно для воспроизводства населения. Теперь этот показатель составляет — 2,5.



Средний (медианный) возраст населения возрастет до 42 в 2100 с нынешних 31 из-за роста ожидаемой продолжительности жизни и уменьшение рождаемости.



Африка — единственный регион, где население будет мощно расти до конца века. Население Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии также будут расти, но медленнее, чем население Африки.



В Европе и Южной Америке, население к 2100 году сократится.



Населения Азии будет расти к 2055 году, а затем начнет сокращаться.



Latin America and the Caribbean had one of the world’s youngest populations in 1950; by 2100, it is expected to have the world’s oldest https://t.co/BoOfHZUYo4 pic.twitter.com/PG9asibe9c

— Neil G. Ruiz (@neil_ruiz) 17 июня 2019



Население Северной Америки будет расти в основном за счет миграции.



Более половины роста населения мира будет проходить в пяти странах Африки и в Пакистане.



Индия превзойдет Китай, как самая населенная страна мира в 2027 году.



India will overtake China as the world’s most populous country by 2027, according to just-released projections from the UN. Nigeria will surpass the US as the world ’s third most -populated country by 2047 https://t.co/2ftagpTIy1 pic.twitter.com/vnfzq1LGnx

— John Gramlich (@johngramlich) 17 июня 2019

Как сообщал УНН, Стокгольмский институт исследования проблем мира опубликовал доклад, согласно которой общее количество ядерного оружия в мире постепенно уменьшается, но ядерные государства все больше финансируют именно модернизацию своих арсеналов ядерного вооружения.