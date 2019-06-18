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Населения мира практически перестанет расти уже в 2100 году - Pew

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Рождаемость в мире падает и это станет основным фактором, почему население мира практически перестанет расти до 2100 года. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного американской социологической организацией Pew Research Center, на основе данных ООН, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Населения мира практически перестанет расти уже в 2100 году - Pew

Населения мира достигнет 10,9 миллиарда и рост замедлится до 0,1% с нынешних темпов 1-2% ежегодно, пишут исследователи.

Pew приводит следующие основные выводы исследования:

  • В среднем количество родов на одну женщину составит 1,9 на 2100 год, что недостаточно для воспроизводства населения. Теперь этот показатель составляет — 2,5.
  • Средний (медианный) возраст населения возрастет до 42 в 2100 с нынешних 31 из-за роста ожидаемой продолжительности жизни и уменьшение рождаемости.
  • Африка — единственный регион, где население будет мощно расти до конца века. Население Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии также будут расти, но медленнее, чем население Африки.
  • В Европе и Южной Америке, население к 2100 году сократится.
  • Населения Азии будет расти к 2055 году, а затем начнет сокращаться.

Latin America and the Caribbean had one of the world’s youngest populations in 1950; by 2100, it is expected to have the world’s oldest https://t.co/BoOfHZUYo4 pic.twitter.com/PG9asibe9c

— Neil G. Ruiz (@neil_ruiz) 17 июня 2019

  • Население Северной Америки будет расти в основном за счет миграции.
  • Более половины роста населения мира будет проходить в пяти странах Африки и в Пакистане.
  • Индия превзойдет Китай, как самая населенная страна мира в 2027 году.

India will overtake China as the world’s most populous country by 2027, according to just-released projections from the UN. Nigeria will surpass the US as the world ’s third most -populated country by 2047 https://t.co/2ftagpTIy1 pic.twitter.com/vnfzq1LGnx

— John Gramlich (@johngramlich) 17 июня 2019

Как сообщал УНН, Стокгольмский институт исследования проблем мира опубликовал доклад, согласно которой общее количество ядерного оружия в мире постепенно уменьшается, но ядерные государства все больше финансируют именно модернизацию своих арсеналов ядерного вооружения.

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