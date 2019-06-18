Населення України з початку року скоротилося на майже 100 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 травня 2019 р. становила 42055,9 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2019 р. чисельність населення зменшилася на 97,3 тис. осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі Держстату.
"Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 травня 2019 р. становила 42055,9 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2019 р. чисельність населення зменшилася на 97,3 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 48 живонароджених", - повідомили у Держстаті.
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Як повідомляв УНН, народжуваність в світі падає і це стане основним фактором, чому населення світу практично перестане зростати до 2100 року.