Население и бизнес в прошлом году активнее брали кредиты в банках
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В 2017 году банки ускорили кредитование населения и начали новое кредитование бизнеса. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.
“В 2017 году существенно возросло кредитования населения — чистые гривневые кредиты увеличились на 42%. Со II полугодия банки ускорили новое кредитование бизнеса”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что наиболее высокие темпы кредитования населения были у ПриватБанка и частных банков. При этом драйвером роста стало потребительское кредитование.
Чистые гривневые кредиты корпорациям в 2017 году заметно выросли в иностранных и государственных банках: +17,5% и +12,8% соответственно.
“Основные корпоративные заемщики, которые обеспечили рост кредитования — госмонополии, предприятия торговли и сельского хозяйства”, — добавили в Нацбанке.
Активное предоставления банками новых кредитов положительно повлияло на качество их кредитного портфеля. За II полугодие доля неработающих кредитов по системе снизилась на 3,2 процентных пункта до 54,5%.
При этом в НБУ уточнили, что ставки по гривневым кредитам бизнесу и населению за год практически не изменились.
Нацбанк прогнозирует продолжение стремительного роста потребительского кредитования, а также на оживление гривневого кредитования бизнеса в 2018 году.
Напомним, в января 2018 года объем гривневых кредитов домохозяйств вырос на 3,9%, прежде всего за счет потребительского кредитования.