Населення та бізнес торік активніше брали кредити у банках
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У 2017 році банки прискорили кредитування населення та розпочали нове кредитування бізнесу. Про це повідомили у НБУ, передає УНН.
“У 2017 році суттєво зросло кредитування населення — чисті гривневі кредити збільшилися на 42%. З ІІ півріччя банки пришвидшили нове кредитування бізнесу”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що найбільш високі темпи кредитування населення були у ПриватБанку та приватних банків. При цьому драйвером зростання стало споживче кредитування.
Чисті гривневі кредити корпораціям у 2017 році найпомітніше зросли у іноземних та державних банках: +17,5% та +12,8% відповідно.
“Основні корпоративні позичальники, що забезпечили зростання кредитування — держмонополії, підприємства торгівлі та сільського господарства”, — додали у Нацбанку.
Активне надання банками нових кредитів позитивно вплинуло на якість їхнього кредитного портфелю. За ІІ півріччя частка непрацюючих кредитів по системі знизилася на 3,2 відсоткові пункти до 54,5%.
При цьому, у НБУ уточнили, що ставки за гривневими кредитами бізнесу та населенню за рік практично не змінилися.
Нацбанк прогнозує продовження стрімкого зростання споживчого кредитування, а також на пожвавлення гривневого кредитування бізнесу у 2018 році.
Нагадаємо, у січні 2018 року обсяг гривневих кредитів домогосподарств зріс на 3,9%, насамперед за рахунок споживчого кредитування.