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Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Киев  •  УНН

 • 4051 просмотра

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Вице-премьер Алексей Чернышов рассказал о катастрофическом уменьшении населения Украины с 52 до 32 миллионов за годы независимости. Около 28 миллионов украинцев сейчас проживают за пределами страны.

Население Украины в 2024 году составило 32 миллиона человек, что является катастрофическим показателем. Об этом в интервью Die Welt сообщил вице-премьер-министр - министр национального единства Алексей Чернышов, передает УНН

На момент обретения независимости в 1991 году Украина имела 52 миллиона населения. Через десять лет эта цифра снизилась до 48 миллионов. Перед первой фазой войны - уже 45 миллионов. В 2015 году, после аннексии Крыма, оставалось 42 миллиона. В 2024 году мы стали страной с 32 миллионами людей - это катастрофическое число 

- сказал Чернышов.

По его словам, хорошая новость заключается в том, что в целом украинская нация насчитывает около 60 миллионов человек. Проблема в том, что половина из них находится за пределами страны: это люди, которые выехали до большой войны разными путями, беженцы войны, а также украинская диаспора.

Почти пять миллионов человек покинули страну во время войны. Это люди со статусом защиты. Мы хотим поддерживать связь со всеми украинцами, которые живут за рубежом. Мы не хотим, чтобы украинцы чувствовали себя оторванными от украинской идеи - наоборот, мы хотим, чтобы они чувствовали связь с украинским государством. Кто-то как-то назвал наше министерство "службой возвращения". Это абсолютно не так 

- ответил Чернышов на вопрос, идет ли речь исключительно о поддержке контакта с украинцами за рубежом.

Напомним

В 2024 году из Украины, по прогнозам НБУ, выехали 500 тысяч человек, а в 2025-м ожидается отток еще 200 тысяч. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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