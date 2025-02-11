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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Населення України скоротилося до 32 млн. Чернишов розповів, скільки українців виїхали

Населення України скоротилося до 32 млн. Чернишов розповів, скільки українців виїхали

Київ • УНН

 • 126035 перегляди

Віцепрем'єр Олексій Чернишов розповів про катастрофічне зменшення населення України з 52 до 32 мільйонів за роки незалежності. Близько 28 мільйонів українців наразі проживають за межами країни.

Населення України у 2024 році становило 32 мільйони осіб, що є катастрофічним показником. Про це в інтерв'ю Die Welt повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає УНН

На момент здобуття незалежності в 1991 році Україна мала 52 мільйони населення. Через десять років ця цифра знизилася до 48 мільйонів. Перед першою фазою війни – вже 45 мільйонів. У 2015 році, після анексії Криму, залишалося 42 мільйони. У 2024 році ми стали країною з 32 мільйонами людей – це катастрофічне число 

- сказав Чернишов.

За його словами, хороша новина полягає в тому, що загалом українська нація налічує близько 60 мільйонів людей. Проблема в тому, що половина з них перебуває за межами країни: це люди, які виїхали до великої війни різними шляхами, біженці війни, а також українська діаспора.

Майже п’ять мільйонів людей покинули країну під час війни. Це люди зі статусом захисту. Ми хочемо підтримувати зв’язок з усіма українцями, які живуть за кордоном. Ми не хочемо, щоб українці почувалися відірваними від української ідеї – навпаки, ми прагнемо, щоб вони відчували зв’язок із українською державою. Хтось якось назвав наше міністерство "службою повернення". Це абсолютно не так 

- відповів Чернишов на питання, чи йдеться виключно про підтримку контакту з українцями за кордоном.

Нагадаємо

У 2024 році з України, за прогнозами НБУ, виїхали 500 тисяч осіб, а у 2025-му очікується відтік ще 200 тисяч. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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