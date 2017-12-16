Потомок династии Ганди возглавил оппозиционную партию в Индии

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 6342 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100292 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102317 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102634 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116903 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103490 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105916 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112739 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117242 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Потомок династии Ганди возглавил оппозиционную партию в Индии

Потомок династии Ганди возглавил оппозиционную партию в Индии

Киев  •  УНН

 • 9526 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Наследник одной из самых известных политических династий Индии, 47-летний Рахул Ганди, стал главой оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК), передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

На этом посту он заменит свою мать, 71-летнюю Соню Ганди, заявили на съезде политической силы в субботу. Она назвала сына новой надеждой для партии.

Левоцентристский ИНК потерял большинство в 2014 году, когда к власти пришла права "Бхаратия джаната парти" действующего премьера Нарендры Моди. Рахул Ганди соревноваться с ним на парламентских выборах 2019 года.

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"ИНК ведет нас в XXI век, но премьер ведет нас обратно в Средневековье, когда людей вырезали за то, кто они, били за их веру, убивали за их еду", - сказал Р.Ганди.

В свою очередь, Н.Моди ранее обещал нанести сокрушительное поражение ИНК. Р.Ганди был первым лицом кампании на выборах 2014 года, когда ИНК потерял значительную долю голосов по сравнению с предыдущим результатом.

В ряде штатов его партия также ощутимо проиграла в пользу партии Н.Моди, из-за чего Р.Ганди часто критикуют. Избрание Р.Ганди главой завершилось возгласами делегатов "Слава Рахулу!", танцами его сторонников и фейерверками.

Напомним, Тиллерсон урезал делегацию США на саммите в Индии из-за Иванки Трамп.

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