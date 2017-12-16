Потомок династии Ганди возглавил оппозиционную партию в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Наследник одной из самых известных политических династий Индии, 47-летний Рахул Ганди, стал главой оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК), передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
На этом посту он заменит свою мать, 71-летнюю Соню Ганди, заявили на съезде политической силы в субботу. Она назвала сына новой надеждой для партии.
Левоцентристский ИНК потерял большинство в 2014 году, когда к власти пришла права "Бхаратия джаната парти" действующего премьера Нарендры Моди. Рахул Ганди соревноваться с ним на парламентских выборах 2019 года.
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"ИНК ведет нас в XXI век, но премьер ведет нас обратно в Средневековье, когда людей вырезали за то, кто они, били за их веру, убивали за их еду", - сказал Р.Ганди.
В свою очередь, Н.Моди ранее обещал нанести сокрушительное поражение ИНК. Р.Ганди был первым лицом кампании на выборах 2014 года, когда ИНК потерял значительную долю голосов по сравнению с предыдущим результатом.
В ряде штатов его партия также ощутимо проиграла в пользу партии Н.Моди, из-за чего Р.Ганди часто критикуют. Избрание Р.Ганди главой завершилось возгласами делегатов "Слава Рахулу!", танцами его сторонников и фейерверками.
Напомним, Тиллерсон урезал делегацию США на саммите в Индии из-за Иванки Трамп.