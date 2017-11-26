Тіллерсон урізав делегацію США на саміті в Індії через Іванки Трамп

За даними телеканалу, максимальний ранг учасників делегації - заступник помічників секретаря. CNN відзначає, що раніше саміт відвідували екс-президент США Барак Обама і колишній держсекретар Джон Керрі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США з'явилась петиція з проханням перейменувати ураган "Ірма" в "Іванка"

Зазначається, що Тіллерсон урізав делегацію, щоб "не підтримувати Іванку Трамп". За інформацією джерел телеканалу, Тіллерсон хотів висловити Іванці свою зневагу через загострення відносин між ним і самим президентом США.

Як повідомляв раніше УНН, донька президента США Дональда Трампа та радник Білого дому Іванка Трамп очолить делегацію до Індії на глобальний саміт з підприємництва в листопаді.