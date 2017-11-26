Тиллерсон урезал делегацию США на саммите в Индии из-за Иванки Трамп

По данным телеканала, максимальный ранг участников делегации - заместитель помощников секретаря. CNN отмечает, что ранее саммит посещали экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Джон Керри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США появилась петиция с просьбой переименовать ураган "Ирма" в "Иванка"

Отмечается, что Тиллерсон урезал делегацию, чтобы "не поддерживать Иванка Трамп". По информации источников телеканала, Тиллерсон хотел выразить Иванке свое пренебрежение из-за обострения отношений между ним и самим президентом США.

Как сообщал ранее УНН, дочь президента США Дональда Трампа и советник Белого дома Иванка Трамп возглавит делегацию в Индию на глобальный саммит по предпринимательству в ноябре.