Тиллерсон урезал делегацию США на саммите в Индии из-за Иванки Трамп

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78696 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68844 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 76004 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83287 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118374 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115210 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144295 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107385 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108815 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113359 просмотра

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Тиллерсон урезал делегацию США на саммите в Индии из-за Иванки Трамп

Тиллерсон урезал делегацию США на саммите в Индии из-за Иванки Трамп

Киев  •  УНН

 • 9836 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон НЕ направил на предпринимательский саммит в Индии несколько ключевых дипломатов из-за того, что делегацию Штатов возглавит дочь президента США Дональда Трампа Иванка. Об этом сообщает телеканал УНН со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, максимальный ранг участников делегации - заместитель помощников секретаря. CNN отмечает, что ранее саммит посещали экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Джон Керри.

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Отмечается, что Тиллерсон урезал делегацию, чтобы "не поддерживать Иванка Трамп". По информации источников телеканала, Тиллерсон хотел выразить Иванке свое пренебрежение из-за обострения отношений между ним и самим президентом США.

Как сообщал ранее УНН, дочь президента США Дональда Трампа и советник Белого дома Иванка Трамп возглавит делегацию в Индию на глобальный саммит по предпринимательству в ноябре.

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