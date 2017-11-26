Тиллерсон урезал делегацию США на саммите в Индии из-за Иванки Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон НЕ направил на предпринимательский саммит в Индии несколько ключевых дипломатов из-за того, что делегацию Штатов возглавит дочь президента США Дональда Трампа Иванка. Об этом сообщает телеканал УНН со ссылкой на CNN.
По данным телеканала, максимальный ранг участников делегации - заместитель помощников секретаря. CNN отмечает, что ранее саммит посещали экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Джон Керри.
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Отмечается, что Тиллерсон урезал делегацию, чтобы "не поддерживать Иванка Трамп". По информации источников телеканала, Тиллерсон хотел выразить Иванке свое пренебрежение из-за обострения отношений между ним и самим президентом США.
Как сообщал ранее УНН, дочь президента США Дональда Трампа и советник Белого дома Иванка Трамп возглавит делегацию в Индию на глобальный саммит по предпринимательству в ноябре.