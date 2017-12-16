Нащадок династії Ганді очолив опозиційну партію в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Нащадок однієї з найвідоміших політичних династій Індії, 47-річний Рахул Ганді, став головою опозиційної партії Індійський національний конгрес (ІНК), передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
На цій посаді він замінить свою матір, 71-річну Соню Ганді, заявили на з'їзді політичної сили в суботу. Вона назвала сина новою надією для партії.
Лівоцентристський ІНК втратив більшість у 2014 році, коли до влади прийшла права "Бхаратія джаната парті" чинного прем'єра Нарендри Моді. Рахул Ганді змагатиметься з ним на парламентських виборах 2019 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Індії з’явився пам'ятник Марадоні
"ІНК веде нас у ХХІ сторіччя, але прем'єр веде нас назад до Середньовіччя, коли людей вирізали за те, хто вони, били за їхню віру, вбивали за їхню їжу", - сказав Р.Ганді.
У свою чергу, Н.Моді раніше обіцяв завдати нищівної поразки ІНК. Р.Ганді був першою особою кампанії на виборах 2014 року, коли ІНК втратив значну частку голосів порівняно з попереднім результатом.
У низці штатів його партія також відчутно програла на користь партії Н.Моді, через що Р.Ганді часто критикують. Обрання Р.Ганді головою завершилося вигуками делегатів "Слава Рахулеві!", танцями його прихильників та феєрверками.
Нагадаємо, Тіллерсон урізав делегацію США на саміті в Індії через Іванки Трамп.