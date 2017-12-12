В Індії з’явився пам'ятник Марадоні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На честь легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони був презентований пам'ятник у Калькуті (Індія), повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
57-річний екс-футболіст, який став переможцем чемпіонату світу-1986, відображений з Кубком світу в руках.
Скульптуру зробили ще на початку осені, однак аргентинець зміг приїхати до Індії на презентацію тільки зараз.
"Я не Бог футболу, а простий футболіст", - зауважив Марадона під час презентації скульптури.
Примітно, що пам'ятник сягає близько 3,5 метрів у висоту.
Як повідомлялося раніше, в Аргентині зруйнували статую Ліонеля Мессі.