В Индии появился памятник Марадоне
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны был представлен памятник в Калькутте (Индия), сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
57-летний экс-футболист, который стал победителем чемпионата мира-1986, запечатлен с Кубком мира в руках.
Скульптуру сделали еще в начале осени, однако аргентинец смог приехать в Индию на презентацию только сейчас.
"Я не Бог футбола, а простой футболист", - отметил Марадона во время презентации скульптуры.
Примечательно, что памятник составляет около 3,5 метров в высоту.
Как сообщалось ранее, в Аргентине разрушили статую Лионеля Месси.