В Аргентині зруйнували статую Мессі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За інформацією порталу Goal, в Аргентині встановлену статую на честь форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі, було зруйновано невідомими, повідомляє УНН з посиланням на Goal.com.
Зловмисники збили практично усю частину статуї, встановленої в Буенос-Айресі, при цьому на постаменті залишилися лише м'яч і частини ніг футболіста.
Наразі проводиться слідство за встановленням особистостей вандалів.
Варто відзначити, що у січні цього року вандали зруйнували верхню частину статуї Мессі, яка пізніше була відновлена.
Додамо також, Мессі є 5-кратним володарем "Золотого м'яча" та чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, хет-трик Мессі вивів Аргентину на ЧС-2018.