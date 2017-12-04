В Аргентині зруйнували статую Мессі

Зловмисники збили практично усю частину статуї, встановленої в Буенос-Айресі, при цьому на постаменті залишилися лише м'яч і частини ніг футболіста.

Наразі проводиться слідство за встановленням особистостей вандалів.

Варто відзначити, що у січні цього року вандали зруйнували верхню частину статуї Мессі, яка пізніше була відновлена.

Додамо також, Мессі є 5-кратним володарем "Золотого м'яча" та чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, хет-трик Мессі вивів Аргентину на ЧС-2018.