В Аргентине разрушили статую Месси
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. По информации портала Goal, в Аргентине, установленную статую в честь форварда сборной Лионеля Месси, разрушили неизвестные, сообщает УНН со ссылкой на Goal.com.
Злоумышленники сбили практически всю часть статуи, установленной в Буэнос-Айресе, при этом на постаменте остались только мяч и части ног футболиста.
В настоящее время проводится следствие по установлению личностей вандалов.
Стоит отметить, что в январе этого года вандалы разрушили верхнюю часть статуи Месси, которая позже была восстановлена.
Добавим также, Месси является 5-кратным обладателем "Золотого мяча" и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
Напомним, хет-трик Месси вывел Аргентину на ЧМ-2018.