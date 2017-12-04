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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10365 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 23887 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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06:00 • 100768 просмотра

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10 марта, 15:15 • 130910 просмотра

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В Аргентине разрушили статую Месси

В Аргентине разрушили статую Месси

Киев  •  УНН

 • 21984 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. По информации портала Goal, в Аргентине, установленную статую в честь форварда сборной Лионеля Месси, разрушили неизвестные, сообщает УНН со ссылкой на Goal.com.

Злоумышленники сбили практически всю часть статуи, установленной в Буэнос-Айресе, при этом на постаменте остались только мяч и части ног футболиста.

В настоящее время проводится следствие по установлению личностей вандалов.

Стоит отметить, что в январе этого года вандалы разрушили верхнюю часть статуи Месси, которая позже была восстановлена.

Добавим также, Месси является 5-кратным обладателем "Золотого мяча" и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Напомним, хет-трик Месси вывел Аргентину на ЧМ-2018.

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