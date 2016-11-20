NASA вывело на орбиту новейший метеоспутник GOES-R
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В США NASA успешно провело запуск ракеты-носителя Atles V со спутником нового поколения GOES-R. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NASA в Twitter.
"Спутник успешно отделился от носителя и сейчас впервые летает свободно", - говорится в сообщении.
Метеоспутник имеет новейшую систему наблюдения за климатом, он оснащен датчиками, которых нет в предыдущих спутниках. Кроме этого, он имеет прибор для зондирования Земли, фотоаппарат для получения снимков Солнца и прибор для измерения параметров космоса.
Как сообщал УНН, под замороженной поверхностью карликовой планеты Плутон должен быть океан, который вмещает столько же воды, сколько и все моря и океаны Земли.