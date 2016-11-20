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15 марта, 19:03 • 108357 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147723 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126248 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119587 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106399 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102211 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96063 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126394 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
NASA вывело на орбиту новейший метеоспутник GOES-R

NASA вывело на орбиту новейший метеоспутник GOES-R

Киев • УНН

 • 10930 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В США NASA успешно провело запуск ракеты-носителя Atles V со спутником нового поколения GOES-R. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NASA в Twitter.

"Спутник успешно отделился от носителя и сейчас впервые летает свободно", - говорится в сообщении.

Метеоспутник имеет новейшую систему наблюдения за климатом, он оснащен датчиками, которых нет в предыдущих спутниках. Кроме этого, он имеет прибор для зондирования Земли, фотоаппарат для получения снимков Солнца и прибор для измерения параметров космоса.

Как сообщал УНН, под замороженной поверхностью карликовой планеты Плутон должен быть океан, который вмещает столько же воды, сколько и все моря и океаны Земли.

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