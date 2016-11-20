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NASA вивела на орбіту новітній метеосупутник GOES-R

NASA вивела на орбіту новітній метеосупутник GOES-R

Київ • УНН

 • 10930 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У США NASA успішно провели запуск ракети-носія Atles V з супутником нового покоління GOES-R. Про це УНН повідомляє з посиланням на NASA у Twitter.

“Супутник успішно відокремився від носія і зараз вперше літає вільно”, — йдеться у повідомленні.

Метеосупутник має новітню систему спостереження за кліматом, він оснащений датчиками, яких немає у попередніх супутниках. Крім цього, він має прилад для зондування Землі, фотоапарат для отримання знімків Сонця та прилад для вимірювання параметрів космосу.

Як повідомляв УНН, під замороженою поверхнею карликової планети Плутон має бути океан, який вміщає стільки ж води, скільки й усі моря та океани Землі.

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