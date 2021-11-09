NASA отложило высадку астронавтов на Луну до 2025 года

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 21694 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 44364 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 71480 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 223027 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 127939 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 396304 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315088 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214558 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244670 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255404 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
60%
Популярные новости

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 11854 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19763 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 16806 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 10316 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

22:16 • 11653 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 136650 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 223027 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 396304 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 257559 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 315088 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 7296 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19786 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 48576 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73684 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58674 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

NASA отложило высадку астронавтов на Луну до 2025 года

Киев • УНН

 • 18174 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. NASA не сможет отправить астронавтов на Луну раньше 2025 года, сообщил глава агентства Билл Нельсон, сообщает CNBC, передает УНН.

NASA отложило высадку астронавтов на Луну до 2025 года

Контекст

Первоначально миссия была запланирована на 2028 год, однако, когда пост президента США занял Дональд Трамп, он дал поручение сократить срок и отправить астронавтов на Луну в 2024 году.

“Цель администрации Трампа — высадить людей (на Луну) в 2024 году — не была технически осуществлена”, — заявил Нельсон.

Дополнение

Кроме того, будут отложены другие этапы лунной программы Artemis (“Артемида”). Так, первый этап, предполагающий облет кораблем Orion Луны без экипажа, сдвинется с 2021 года на весну 2022 года, сообщил Нельсон. Второй этап (облет спутника с экипажем) состоится не в 2023 году, как планировалось, а в мае 2024 года.

Контекст

Глава NASA объяснил, что высадка на Луну (третий этап “Артемиды”) откладывается в том числе через судебный процесс, затеянный компанией Blue Origin Джеффа Безоса по поводу контракта на строительство лунного модуля, который достался SpaceX Илона Маска. “Мы потеряли почти семь месяцев в судебных разбирательствах, и это, вероятно, стало толчком к тому, чтобы отложить высадку человека на 2025 год”, — отметил глава NASA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Blue Origin Безоса обнародовала планы по созданию “космического бизнес-парка”

Компания Безоса пыталась оспорить получение контракта на 2,89 млрд долларов SpaceX, поскольку считает, что космическое агентство позволило ей пересмотреть свою заявку, тогда как Blue Origin такой возможности не предоставили. Помимо этого, компании считают, что с помощью месячного контракта SpaceX сможет укрепить свою монополию в космической сфере.

Напомним

В июле Счетная палата США отказался пересматривать контракт с SpaceX, поскольку пришла к выводу, что NASA не нарушило закон. В августе Blue Origin подала в суд на NASA.

Агентство и ранее заявляло о невозможности отправить миссию, которая предполагает высадку человека на Луну в 2024 году, однако тогда в NASA указывали как причину неготовности скафандров. Они должны были поступить для испытаний не позднее 31 марта 2023 года, однако из-за сокращения финансирования и технических проблем сроки пришлось сдвинуть на ноябрь 2024 года. В NASA тогда не исключали и то, что подготовка скафандров затянется до января 2025 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,815.60