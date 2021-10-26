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Blue Origin Безоса оприлюднила плани зі створення "космічного бізнес-парку"

Київ • УНН

 • 16092 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Blue Origin, компанія з космічного туризму, що належить засновнику Amazon, мільярдеру Джеффу Безосу, оголосила про плани запуску комерційної космічної станції, пише УНН із посиланням на BBC.

Blue Origin Безоса оприлюднила плани зі створення "космічного бізнес-парку"

Деталі

У понеділок автори ідеї заявили, що сподіваються запустити станцію під назвою "Орбітальний риф" (Orbital Reef) до кінця десятиліття.

У рекламних матеріалах компанії стверджується, що станція буде "багатофункціональним бізнес-парком" у космосі та вміщує до 10 осіб.

Для будівництва такого форпосту компанія співпрацюватиме з Sierra Space та Boeing.

Blue Origin заявила, що станція площею майже 3 тисячі квадратних метрів забезпечить клієнтам ідеальне місце для створення фільмів в умовах мікрогравітації або проведення передових досліджень, а також заявила, що на станції буде космічний готель.

На пресконференції, присвяченій запуску ініціативи, керівники Blue Origin та Sierra Space відмовилися дати оцінку витрат на будівництво, хоча проект, схоже, буде забезпечений великим фінансуванням від Безоса, який зобов'язався витрачати 1 мільярд доларів на рік на Blue Origin, зазначає видання.

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