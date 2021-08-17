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Компанія Джеффа Безоса подала в суд на NASA

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin подала позов до федерального суду проти NASA, продовжуючи протест, що агентство помилково уклало вигідний контракт з SpaceX Ілона Маска на початку цього року. Про це пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

“Цей протест ставить під сумнів незаконну і неналежну оцінку пропозицій НАСА”, — написали юристи Blue Origin в своєму судовому протоколі.

Протест, поданий до Суду з федеральним претензіями США в понеділок, опечатаний і знаменує собою наступний крок у спробі компанії домогтися скасування рішення NASA. Представник Blue Origin підтвердив подачу позову, додавши, що він намагається “виправити недоліки в процесі придбання, виявлені в системі приземлення людей НАСА”.

Доповнення

Подача позову Blue Origin в суд сталася через кілька тижнів після того, як Рахункова палата уряду США відхилила протест компанії, підтримавши рішення NASA.

Контекст

NASA уклало контракт на розробку і створення місячного посадкового модуля з SpaceX в квітні. Сума контракту склала 2,89 млрд доларів. На нього також претендували Blue Origin і компанія Dynetics. Після програшу вони подали скаргу на рішення космічного агентства, і NASA призупинило контракт зі SpaceX.

На цьому тижні Безос написав відкритого листа голові NASA Біллу Нельсону, в якому запропонував агентству покрити витрати на місячну програму в розмірі до 2 млрд доларів в обмін на контракт. На думку бізнесмена, NASA мало обрати двох, а не одного підрядника, оскільки конкуренція повинна перешкодити виконавцю контракту мати “непереборний вплив” на космічне агентство.

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У свою чергу NASA пояснило рішення віддати контракт SpaceX обмеженими засобами і тим, що пропозиція Маска була найвигіднішою. За інформацією CNBC, Blue Origin оцінила свої послуги в 5,9 млрд доларів, а Dynetics — в 8,5 млрд доларів.

Місячний посадковий модуль буде створено в рамках програми “Артеміда” по висадці астронавтів на Місяць. Цю програму фінансує уряд США. Однією з її цілей є відправка на супутник першої жінки. NASA очікує, що програма стане сходинкою до створення постійно жилого поселення на Місяці.

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