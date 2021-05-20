SpaceX доставить на Місяць модуль, розроблений компанією українського бізнесмена

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 21085 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 70115 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 154396 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 188832 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 169569 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 164343 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 112963 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88775 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 220110 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89737 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 45312 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 58008 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 67075 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 83834 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 22908 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 187539 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 220110 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 310684 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 474555 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 457716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 23022 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 43763 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 48436 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 48300 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 48714 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

SpaceX доставить на Місяць модуль, розроблений компанією українського бізнесмена

Київ • УНН

 • 18913 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Компанія українського бізнесмена Максима Полякова Firefly Aerospace Inc. оголосила сьогодні про укладення контракту з американською компанією SpaceX про запуск свого місячного посадкового модуля Blue Ghost в 2023 році. Про це йдеться у повідомленні Firefly Aerospace Inc., передає УНН.

SpaceX доставить на Місяць модуль, розроблений компанією українського бізнесмена

Що відомо

Blue Ghost буде нести 10 корисних вантажів для місії NASA на замовлення 19D Commercial Lunar Payload Services (CLPS) на додаток до комерційних вантажів, укладених за окремим контрактом.

Цитата

Старший віце-президент Firefly з космічних кораблів Ши Ферринг заявив: “Firefly дуже рада запускати наш космічний корабель Blue Ghost на високонадійних Falcon 9, який доставить інструменти NASA і демонстраційні корисні вантажі технологій, які підтримують наукові цілі NASA і програму NASA Artemis. Високі характеристики ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX дозволяють здійснювати місячний перехід з використанням мінімальних силових ресурсів Blue Ghost, тим самим дозволяючи спускаемому апарату доставляти понад 150 кг корисного навантаження на поверхню Місяця”.

“Місія Blue Ghost буде включати доставку корисних вантажів NASA, які будуть підтримувати наукові місячні дослідження і сприятимуть розвитку сталого присутності на Місяці в рамках програми Artemis”, — сказав віце-президент SpaceX з комерційних продажів Том Очінеро. “Для нас велика честь, що Firefly вибрала Falcon 9 для запуску”.

Генеральний директор Firefly Том Маркусик сказав: “Firefly рада використовувати продуктивність і надійність Falcon 9 для просування Blue Ghost на першому етапі його подорожі на Місяць”.

Довідково

Blue Ghost (названий на честь рідкісного світлячка Phausis reticulata) приземлиться на Місяці та буде працювати з корисними вантажами на борту під час місячного транзиту і на поверхні Місяця протягом повного місячного дня (близько 14 земних днів) І глибоко в крижаній пітьмі місячної ночі.

Нагадаємо

У 2019 році військово-повітряні сили США обрали Firefly Полякова для спецмісій на орбіту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94