SpaceX доставить на Місяць модуль, розроблений компанією українського бізнесмена

Що відомо

Blue Ghost буде нести 10 корисних вантажів для місії NASA на замовлення 19D Commercial Lunar Payload Services (CLPS) на додаток до комерційних вантажів, укладених за окремим контрактом.

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Старший віце-президент Firefly з космічних кораблів Ши Ферринг заявив: “Firefly дуже рада запускати наш космічний корабель Blue Ghost на високонадійних Falcon 9, який доставить інструменти NASA і демонстраційні корисні вантажі технологій, які підтримують наукові цілі NASA і програму NASA Artemis. Високі характеристики ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX дозволяють здійснювати місячний перехід з використанням мінімальних силових ресурсів Blue Ghost, тим самим дозволяючи спускаемому апарату доставляти понад 150 кг корисного навантаження на поверхню Місяця”.

“Місія Blue Ghost буде включати доставку корисних вантажів NASA, які будуть підтримувати наукові місячні дослідження і сприятимуть розвитку сталого присутності на Місяці в рамках програми Artemis”, — сказав віце-президент SpaceX з комерційних продажів Том Очінеро. “Для нас велика честь, що Firefly вибрала Falcon 9 для запуску”.

Генеральний директор Firefly Том Маркусик сказав: “Firefly рада використовувати продуктивність і надійність Falcon 9 для просування Blue Ghost на першому етапі його подорожі на Місяць”.

Довідково

Blue Ghost (названий на честь рідкісного світлячка Phausis reticulata) приземлиться на Місяці та буде працювати з корисними вантажами на борту під час місячного транзиту і на поверхні Місяця протягом повного місячного дня (близько 14 земних днів) І глибоко в крижаній пітьмі місячної ночі.

Нагадаємо

У 2019 році військово-повітряні сили США обрали Firefly Полякова для спецмісій на орбіту.