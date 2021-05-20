SpaceX доставит на Луну модуль, разработанный компанией украинского бизнесмена
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Компания украинского бизнесмена Максима Полякова Firefly Aerospace Inc. объявила сегодня о заключении контракта с американской компанией SpaceX о запуске своего лунного посадочного модуля Blue Ghost в 2023 году. Об этом говорится в сообщении Firefly Aerospace Inc., передает УНН.
Что известно
Blue Ghost будет нести 10 полезных грузов для миссии NASA на заказ 19D Commercial Lunar Payload Services (CLPS) в дополнение к коммерческим грузов, заключенных по отдельному контракту.
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Старший вице-президент Firefly с космических кораблей Ши Ферринг заявил: “Firefly очень рада запускать наш космический корабль Blue Ghost на высоконадежных Falcon 9, который доставит инструменты NASA и демонстрационные полезные грузы технологий, поддерживающих научные цели NASA и программу NASA Artemis. Высокие характеристики ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX позволяют осуществлять месячный переход с использованием минимальных силовых ресурсов Blue Ghost, тем самым позволяя спускаемому аппарата доставлять более 150 кг полезной нагрузки на поверхность Луны”.
“Миссия Blue Ghost будет включать доставку полезных грузов NASA, которые будут поддерживать научные месячные исследования и способствовать развитию устойчивого присутствия на Луне в рамках программы Artemis”, — сказал вице-президент SpaceX с коммерческих продаж Том Очинеро. “Для нас большая честь, что Firefly выбрала Falcon 9 для запуска”.
Генеральный директор Firefly Том Маркусик сказал: “Firefly совет использовать производительность и надежность Falcon 9 для продвижения Blue Ghost на первом этапе его путешествия на Луну”.
Справка
Blue Ghost (назван в честь редкого светлячка Phausis reticulata) приземлится на Луне и будет работать с полезными грузами на борту во время месячного транзита и на поверхности Луны в течение полного лунного дня (около 14 земных дней) и глубоко в ледяной тьме лунной ночи.
Напомним
В 2019 году военно-воздушные силы США выбрали Firefly Полякова для спецмисий на орбиту.