Компания Джефф Безос подала в суд на NASA
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin подала иск в федеральный суд против NASA, продолжая протест, агентство ошибочно заключило выгодный контракт с SpaceX Илона Маска в начале этого года. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNBC.
Детали
“Этот протест ставит под сомнение незаконной и ненадлежащее оценку предложений НАСА”, — написали юристы Blue Origin в своем судебном протоколе.
Протест, поданный в суд с федеральным претензиями США в понедельник, опечатан и знаменует собой следующий шаг в попытке компании добиться отмены решения NASA. Представитель Blue Origin подтвердил подачу иска, добавив, что он пытается “исправить недостатки в процессе приобретения, обнаруженные в системе приземления людей НАСА”.
Дополнение
Подача иска Blue Origin в суд произошла через несколько недель после того, как Счетная палата правительства США отклонила протест компании, поддержав решение NASA.
Контекст
NASA заключило контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля с SpaceX в апреле. Сумма контракта составила 2,89 млрд долларов. На него также претендовали Blue Origin и компания Dynetics. После проигрыша они подали жалобу на решение космического агентства, и NASA приостановило контракт со SpaceX.
На этой неделе Безос написал открытое письмо председателю NASA Биллу Нельсону, в котором предложил агентству покрыть расходы на месячную программу в размере до 2 млрд долларов в обмен на контракт. По мнению бизнесмена, NASA должно было выбрать двух, а не одного подрядчика, поскольку конкуренция должна помешать исполнителю контракта иметь “непреодолимый влияние” на космическое агентство.
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В свою очередь NASA объяснило решение отдать контракт SpaceX ограниченными средствами и тем, что предложение Маска была выгодной. По информации CNBC, Blue Origin оценила свои услуги в 5,9 млрд долларов, а Dynetics — в 8,5 млрд долларов.
Лунный посадочный модуль будет создан в рамках программы “Артемида” по высадке астронавтов на Луну. Эту программу финансирует правительство США. Одной из ее целей является отправка на спутник первой женщины. NASA ожидает, что программа станет ступенькой к созданию постоянно жилого поселения на Луне.