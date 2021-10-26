Blue Origin Безоса обнародовала планы по созданию “космического бизнес-парка”
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Blue Origin, компания по космическому туризму, принадлежащая основателю Amazon, миллиардеру Джеффу Безосу, объявила о планах запуска коммерческой космической станции, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
В понедельник авторы идеи заявили, что надеются запустить станцию под названием “Орбитальный риф” (Orbital Reef) к концу десятилетия.
В рекламных материалах компании утверждается, что станция будет “многофункциональным бизнес-парком” в космосе и вмещает до 10 человек.
Для строительства такого форпоста компания будет сотрудничать с Sierra Space и Boeing.
Blue Origin заявила, что станция площадью почти 3 тысячи квадратных метров предоставит клиентам идеальное место для “создания фильмов в условиях микрогравитации” или “проведения передовых исследований”, а также заявила, что в нее войдет “космический отель”.
На пресс-конференции, посвященной запуску инициативы, руководители Blue Origin и Sierra Space отказались дать оценку затрат на строительство, хотя проект, похоже, будет обеспечен большим финансированием от Безоса, который обязался тратить 1 миллиард долларов в год на Blue Origin, отмечает издание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания Джеффа Безоса подала в суд на NASA