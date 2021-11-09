NASA відклало висадку астронавтів на Місяць до 2025 року

Контекст

Спочатку місія була запланована на 2028 рік, проте, коли пост президента США обійняв Дональд Трамп, він дав доручення скоротити термін і відправити астронавтів на Місяць у 2024 році.

“Мета адміністрації Трампа — висадити людей (на Місяць) у 2024 році — не була технічно здійснена”, — заявив Нельсон.

Доповнення

Крім того, будуть відкладені інші етапи місячної програми Artemis (“Артеміда”). Так, перший етап, який передбачає обліт кораблем Orion Місяця без екіпажу, зрушить з 2021 року на весну 2022 року, повідомив Нельсон. Другий етап (обліт супутника з екіпажем) відбудеться не 2023 року, як планувалося, а у травні 2024 року.

Контекст

Глава NASA пояснив, що висадка на Місяць (третій етап “Артеміди”) відкладається в тому числі через судовий позов, затіяний компанією Blue Origin Джеффа Безоса з приводу контракту на будівництво місячного модуля, який дістався SpaceX Ілона Маска. “Ми втратили майже сім місяців у судових розглядах, і це, ймовірно, стало поштовхом до того, щоб відкласти висадку людини на 2025 рік”, — зазначив глава NASA.

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Компанія Безоса намагалася оскаржити отримання контракту на 2,89 млрд доларів SpaceX, оскільки вважає, що космічне агентство дозволило їй переглянути свою заявку, тоді як Blue Origin такої можливості не надали. Крім цього, компанії вважають, що за допомогою місячного контракту SpaceX зможе зміцнити свою монополію в космічній сфері.

Нагадаємо

У липні Рахункова палата США відмовилася переглядати контракт із SpaceX, оскільки дійшла висновку, що NASA не порушило закон. У серпні Blue Origin подала до суду на NASA.

Агентство і раніше заявляло про неможливість відправити місію, яка передбачає висадку людини на Місяць, у 2024 році, проте тоді в NASA вказували як причину неготовність скафандрів. Вони мали надійти для випробувань не пізніше 31 березня 2023 року, проте через скорочення фінансування та технічні проблеми терміни довелося зрушити на листопад 2024 року. У NASA тоді не виключали і те, що підготовка скафандрів затягнеться до січня 2025 року.