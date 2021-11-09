NASA відклало висадку астронавтів на Місяць до 2025 року

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 42050 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 72797 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 70431 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 72067 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 82815 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 64273 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 61466 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 132162 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83816 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 236651 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
78%
Популярнi новини

Трамп підвищив мита для Китаю до 125% через "відсутність поваги"

9 квітня, 18:04 • 9592 перегляди

Шмигаль назвав "червоні лінії" України в переговорах зі США щодо угоди про надра

9 квітня, 18:08 • 11361 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 13757 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 14629 перегляди

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 10913 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 100199 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 132165 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 236653 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 411690 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 402866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18953 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24974 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25775 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27572 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77821 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

NASA відклало висадку астронавтів на Місяць до 2025 року

Київ • УНН

 • 18174 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. NASA не зможе відправити астронавтів на Місяць раніше 2025 року, повідомив голова агентства Білл Нельсон, повідомляє CNBC, передає УНН.

NASA відклало висадку астронавтів на Місяць до 2025 року

Контекст

Спочатку місія була запланована на 2028 рік, проте, коли пост президента США обійняв Дональд Трамп, він дав доручення скоротити термін і відправити астронавтів на Місяць у 2024 році.

“Мета адміністрації Трампа — висадити людей (на Місяць) у 2024 році — не була технічно здійснена”, — заявив Нельсон.

Доповнення

Крім того, будуть відкладені інші етапи місячної програми Artemis (“Артеміда”). Так, перший етап, який передбачає обліт кораблем Orion Місяця без екіпажу, зрушить з 2021 року на весну 2022 року, повідомив Нельсон. Другий етап (обліт супутника з екіпажем) відбудеться не 2023 року, як планувалося, а у травні 2024 року.

Контекст

Глава NASA пояснив, що висадка на Місяць (третій етап “Артеміди”) відкладається в тому числі через судовий позов, затіяний компанією Blue Origin Джеффа Безоса з приводу контракту на будівництво місячного модуля, який дістався SpaceX Ілона Маска. “Ми втратили майже сім місяців у судових розглядах, і це, ймовірно, стало поштовхом до того, щоб відкласти висадку людини на 2025 рік”, — зазначив глава NASA.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Blue Origin Безоса оприлюднила плани зі створення “космічного бізнес-парку”

Компанія Безоса намагалася оскаржити отримання контракту на 2,89 млрд доларів SpaceX, оскільки вважає, що космічне агентство дозволило їй переглянути свою заявку, тоді як Blue Origin такої можливості не надали. Крім цього, компанії вважають, що за допомогою місячного контракту SpaceX зможе зміцнити свою монополію в космічній сфері.

Нагадаємо

У липні Рахункова палата США відмовилася переглядати контракт із SpaceX, оскільки дійшла висновку, що NASA не порушило закон. У серпні Blue Origin подала до суду на NASA.

Агентство і раніше заявляло про неможливість відправити місію, яка передбачає висадку людини на Місяць, у 2024 році, проте тоді в NASA вказували як причину неготовність скафандрів. Вони мали надійти для випробувань не пізніше 31 березня 2023 року, проте через скорочення фінансування та технічні проблеми терміни довелося зрушити на листопад 2024 року. У NASA тоді не виключали і те, що підготовка скафандрів затягнеться до січня 2025 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93