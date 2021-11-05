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Безос програв суд Маску за контракт на 2,9 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Федеральний суд США у четвер, 4 листопада, відхилив позов компанії Джеффа Безоса Blue Origin проти NASA, яка уклала з компанією Ілона Маска SpaceX контракт на 2,9 млрд доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Phys.org.

Безос програв суд Маску за контракт на 2,9 млрд доларів

Деталі

Компанія Blue Origin подала до суду на NASA у серпні. У позові йшлося, що агентство несправедливо у квітні 2021 року уклало контракт зі SpaceX на суму 2,9 млрд доларів для проведення перших двох місій на Місяці.

4 листопада суд відхилив аргументи компанії Безоса та став на бік NASA та SpaceX.

“Не те рішення, якого ми хотіли, але ми поважаємо позицію суду і бажаємо успіху NASA та SpaceX у виконанні контракту”, — написав Безос у Twitter.

Рішення суду поклало край багатомісячній судовій суперечці, яка завадила космічному агентству США працювати зі SpaceX над місячним посадковим модулем Starship, який дасть змогу американцям повернутися на Місяць у межах програми Artemis.

“NASA відновить роботу зі SpaceX за контрактом якнайшвидше”, — ідеться у заяві агентства після винесення ухвали.

Нагадаємо

Компанія Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса 13 жовтня виконала другий суборбітальний туристичний політ. У космос відправили чотирьох осіб, зокрема актора Вільяма Шатнера, відомого за фільмами і серіалами з франшизи “Зоряний шлях”.

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