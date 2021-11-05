Безос програв суд Маску за контракт на 2,9 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Федеральний суд США у четвер, 4 листопада, відхилив позов компанії Джеффа Безоса Blue Origin проти NASA, яка уклала з компанією Ілона Маска SpaceX контракт на 2,9 млрд доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Phys.org.
Деталі
Компанія Blue Origin подала до суду на NASA у серпні. У позові йшлося, що агентство несправедливо у квітні 2021 року уклало контракт зі SpaceX на суму 2,9 млрд доларів для проведення перших двох місій на Місяці.
4 листопада суд відхилив аргументи компанії Безоса та став на бік NASA та SpaceX.
“Не те рішення, якого ми хотіли, але ми поважаємо позицію суду і бажаємо успіху NASA та SpaceX у виконанні контракту”, — написав Безос у Twitter.
Рішення суду поклало край багатомісячній судовій суперечці, яка завадила космічному агентству США працювати зі SpaceX над місячним посадковим модулем Starship, який дасть змогу американцям повернутися на Місяць у межах програми Artemis.
“NASA відновить роботу зі SpaceX за контрактом якнайшвидше”, — ідеться у заяві агентства після винесення ухвали.
Нагадаємо
Компанія Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса 13 жовтня виконала другий суборбітальний туристичний політ. У космос відправили чотирьох осіб, зокрема актора Вільяма Шатнера, відомого за фільмами і серіалами з франшизи “Зоряний шлях”.