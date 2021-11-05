Безос проиграл суд Маску за контракт на 2,9 млрд долларов

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 20819 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 42175 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 70735 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 221935 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 127373 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 395743 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 314533 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214458 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244605 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255364 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
60%
Популярные новости

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 11254 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18937 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 16141 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 9532 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

22:16 • 9364 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 136178 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 221935 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 395743 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 257111 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 314533 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 6628 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19013 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 48263 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73445 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58445 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Безос проиграл суд Маску за контракт на 2,9 млрд долларов

Киев • УНН

 • 16517 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Федеральный суд США в четверг, 4 ноября, отклонил иск компании Джеффа Безоса Blue Origin против NASA, которая заключила с компанией Илона Маска SpaceX контракт на 2,9 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Phys.org.

Безос проиграл суд Маску за контракт на 2,9 млрд долларов

Детали

Компания Blue Origin подала в суд на NASA в августе. В иске говорилось, что агентство в апреле 2021 года несправедливо заключило контракт со SpaceX на сумму 2,9 млрд долларов для проведения первых двух миссий на Луне.

4 ноября суд отклонил аргументы компании Безоса и встал на сторону NASA и SpaceX.

“Не то решение, которого мы хотели, но мы уважаем позицию суда и желаем успехов NASA и SpaceX в исполнении контракта”, — написал Безос в Twitter.

Решение суда положило конец многомесячному судебному спору, который помешал космическому агентству США работать со SpaceX над лунным посадочным модулем Starship, который позволит американцам вернуться на Луну в рамках программы Artemis.

“NASA возобновит работу со SpaceX согласно контракту как можно скорее”, — говорится в заявлении агентства после вынесения решения.

Напомним

Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса 13 октября совершила второй суборбитальный туристический полет. В космос отправили четырех человек, в том числе актера Уильяма Шатнера, известного по фильмам и сериалам по франшизе “Звездный путь”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,815.60