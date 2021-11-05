Безос проиграл суд Маску за контракт на 2,9 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Федеральный суд США в четверг, 4 ноября, отклонил иск компании Джеффа Безоса Blue Origin против NASA, которая заключила с компанией Илона Маска SpaceX контракт на 2,9 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Phys.org.
Детали
Компания Blue Origin подала в суд на NASA в августе. В иске говорилось, что агентство в апреле 2021 года несправедливо заключило контракт со SpaceX на сумму 2,9 млрд долларов для проведения первых двух миссий на Луне.
4 ноября суд отклонил аргументы компании Безоса и встал на сторону NASA и SpaceX.
“Не то решение, которого мы хотели, но мы уважаем позицию суда и желаем успехов NASA и SpaceX в исполнении контракта”, — написал Безос в Twitter.
Решение суда положило конец многомесячному судебному спору, который помешал космическому агентству США работать со SpaceX над лунным посадочным модулем Starship, который позволит американцам вернуться на Луну в рамках программы Artemis.
“NASA возобновит работу со SpaceX согласно контракту как можно скорее”, — говорится в заявлении агентства после вынесения решения.
Напомним
Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса 13 октября совершила второй суборбитальный туристический полет. В космос отправили четырех человек, в том числе актера Уильяма Шатнера, известного по фильмам и сериалам по франшизе “Звездный путь”.