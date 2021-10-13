Корабель New Shepard компанії Blue Origin здійснив другий пілотований політ в космос
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Компанія Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса в середу виконала другий суборбітальний туристичний політ, відправивши в космос чотирьох осіб, в тому числі актора Вільяма Шатнера, відомого за фільмами і серіалами з франшизи "Зоряний шлях". Трансляція велася на сайті компанії та на YouTube каналі, інформує УНН.
Деталі
90-річний Шатнер став найстарішою людиною, яка коли-небудь побувала в космосі.
Запуск повністю автономного космічного корабля New Shepard відбувся о 9:30 ранку на стартовому майданчику Blue Origin, розташованому неподалік від міста Ван-Хорн на заході Техасу.
Разом з Шатнером в 11-хвилинну подорож вирушили колишній інженер NASA Кріс Бошуайзен, підприємець в області клінічних досліджень Глен де Вріс і віце-президент і інженер Blue Origin Одрі Пауерс.
За словами Blue Origin, астронавти близько трьох-чотирьох хвилин проведуть в невагомості. Космічний корабель вирушив до міжнародно визнаного кордону космосу, відомого як лінія Кармана і розташованого приблизно в 100 км над Землею. Капсула повернулася на землю на парашутах.
Політ, спочатку був запланований на вівторок, але його перенесли на середу через вітер.
Доповнення
20 липня Blue Origin провела успішний політ в космічному туризмі: Безос і ще три людини вирушили до кордону космосу і повернулися на Землю через 10 хвилин і 10 секунд. У цьому польоті взяла участь 82-річна льотчиця Уоллі Фанк, яка на той момент стала найстарішою людиною, що побувала в космосі.
Безос заснував Blue Origin 20 років тому.
Шатнер, якому в березні виповнилося 90 років, знімається в кіно і на телебаченні з 1950-х років і до сих пір займається розважальними проектами. Він найбільш відомий за роллю капітана Джеймса Кірка з зорельота Enterprise в серіалі 1960-х років "Зоряний шлях" і семи наступних фільмах про вигадані пригоди у відкритому космосі.
Актор зазначив, що в його космічній подорожі є іронія і симетрія, оскільки він десятиліттями грав дослідника космосу, а тепер став ним насправді.