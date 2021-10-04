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Актор із серіалу "Зоряний Шлях" полетить в космос на кораблі New Shepard

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Актор Вільям Шетнер, який зіграв головну роль в серіалі «Зоряний шлях» (Star Trek, 1966-1969), відправиться в космос на суборбітальному кораблі New Shepard компанії Blue Origin 12 жовтня. Про це повідомляється на сайті компанії, передає УНН.

Цитата

“Я чув про космос вже давно. Я користуюся нагодою, щоб переконатися в цьому сам”, — заявив 90-річний Шетнер.

Додамо

До екіпажу також приєдналася віце-президент Blue Origin по польотах Одрі Пауерс.

Крім них в космос на борту New Shepard відправляться колишній інженер НАСА доктор Кріс Бошуізен і віце-президент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров’я компанії Dassault Systèmes Глен де Вріс.

Раніше стало відомо, що Blue Origin планує здійснити ще два запуски свого космічного корабля New Shepard з пасажирами на борту. Засновник Amazon додав, що поки не впевнений, що компанія буде здійснювати пілотовані запуски корабля в наступному році.

Перший політ компанії Blue Origin відбувся 20 липня. На борту корабля New Shepard був власник компанії Джефф Безос, його молодший брат Марк, 82-річна льотчиця Уоллі Фанк і студент-фізик Олівер Дейма

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