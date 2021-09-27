Новий туристичний політ Blue Origin у космос відбудеться 12 жовтня: деталі

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“Сьогодні компанія Blue Origin оголосила, що 18-я місія New Shepard, NS-18, стартує у вівторок, 12 жовтня, і доставить в космос і назад чотирьох астронавтів, включаючи доктора Кріса Бошуізена, колишнього інженера NASA і співзасновника Planet Labs, і Глена де Вріса, віце-голови підрозділу Life Sciences & Healthcare компанії Dassault Systèmes і співзасновника Medidata. Про двох інших астронавтів буде оголошено в найближчі дні”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що цей політ відбудеться після першого польоту людини на кораблі Blue Origin, що стався 20 липня. Тоді в польоті на кораблі взяли участь Джефф Безос, його брат Марк Безос, піонер авіації Уоллі Фанк і перший клієнт Blue Origin Олівер Демени.

Коли та де відбудеться старт польоту

Пряма трансляція запуску космічного корабля розпочнеться о 16:30 за київським часом 12 жовтня.

Корабель New Shepard стартуватиме з майданчика № 1 в Західному Техасі.

Нагадаємо

26 серпня відбулась сімнадцята космічна місія аерокосмічної компанії Blue Origin й одночасно восьмий політ для ракети New Shepard. NS-17 продемонструвала технології посадки на Місяць, які, можливо, використовуватимуться в майбутньому.