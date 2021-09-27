Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Дата нового туристического полета с гражданскими пассажирами в космос на корабле New Shepard от компании Blue Origin состоится 12 октября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Blue Origin, передает УНН.
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“Сегодня компания Blue Origin объявила, что 18-я миссия New Shepard, NS-18 стартует во вторник, 12 октября, и доставит в космос и обратно четырех астронавтов, включая доктора Криса Бошуизена, бывшего инженера NASA и соучредителя Planet Labs, и Глена де Врис, вице-председателя подразделения Life Sciences & Healthcare компании Dassault Systèmes и соучредителя Medidata. О двух других астронавтов будет объявлено в ближайшие дни”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что этот полет состоится после первого полета человека на корабле Blue Origin , произошедшего 20 июля. Тогда в полете на корабле приняли участие Джефф Безос, его брат Марк Безос, пионер авиации Уолли Фанк и первый клиент Blue Origin Оливер Демени.
Когда и где состоится старт полета
Прямая трансляция запуска космического корабля начнется в 16:30 по киевскому времени 12 октября.
Корабль New Shepard будет стартовать с площадки № 1 в Западном Техасе.
Напомним
26 августа состоялась семнадцатая космическая миссия аэрокосмической компании Blue Origin и одновременно восьмой полет для ракеты New Shepard. NS-17 продемонстрировала технологии посадки на Луну, которые, возможно, будут использоваться в будущем.