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Blue Origin провела запуск космічного корабля New Shepard

Blue Origin провела запуск космічного корабля New Shepard

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні відбулась сімнадцята космічна місія аерокосмічної компанії Blue Origin й одночасно восьмий політ для ракети New Shepard. NS-17 продемонструвала технології посадки на Місяць, які, можливо, використовуватимуться в майбутньому. Про це пише УНН з посиланням на Twitter Blue Origin.

Деталі

На борту корабля було 18 одиниць обладнання для проведення досліджень, а його корпус прикрашала інсталяція ганського художника.

Під час зльоту New Shepard досягнув висоти 105,6 кілометра, після чого успішно повернувся на Землю.

Доповнення

До слова, політ тривав 10 хвилин 38 секунд, а пікова швидкість корабля досягла позначки 3568 км/год.

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