Blue Origin провела запуск космічного корабля New Shepard

Деталі

На борту корабля було 18 одиниць обладнання для проведення досліджень, а його корпус прикрашала інсталяція ганського художника.

Під час зльоту New Shepard досягнув висоти 105,6 кілометра, після чого успішно повернувся на Землю.

Доповнення

До слова, політ тривав 10 хвилин 38 секунд, а пікова швидкість корабля досягла позначки 3568 км/год.