Blue Origin провела запуск космічного корабля New Shepard
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні відбулась сімнадцята космічна місія аерокосмічної компанії Blue Origin й одночасно восьмий політ для ракети New Shepard. NS-17 продемонструвала технології посадки на Місяць, які, можливо, використовуватимуться в майбутньому. Про це пише УНН з посиланням на Twitter Blue Origin.
Деталі
На борту корабля було 18 одиниць обладнання для проведення досліджень, а його корпус прикрашала інсталяція ганського художника.
Під час зльоту New Shepard досягнув висоти 105,6 кілометра, після чого успішно повернувся на Землю.
Доповнення
До слова, політ тривав 10 хвилин 38 секунд, а пікова швидкість корабля досягла позначки 3568 км/год.