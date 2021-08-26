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Blue Origin провела запуск космического корабля New Shepard

Blue Origin провела запуск космического корабля New Shepard

Киев  •  УНН

 • 15360 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сегодня состоялась семнадцатая космическая миссия аэрокосмической компании Blue Origin и одновременно восьмой полет для ракеты New Shepard. NS-17 продемонстрировала технологии посадки на Луну, которые, возможно, будут использоваться в будущем. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Blue Origin.

детали

На борту корабля было 18 единиц оборудования для проведения исследований, а его корпус украшала инсталляция ганского художника.

Во время взлета New Shepard достиг высоты 105,6 километра, после чего успешно вернулся на Землю.

дополнение

К слову, полет длился 10 минут 38 секунд, а максимальная скорость корабля достигла отметки 3568 км / ч.

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