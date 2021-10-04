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Актер из сериала "Звездный Путь" полетит в космос на корабле New Shepard

Актер из сериала "Звездный Путь" полетит в космос на корабле New Shepard

Киев  •  УНН

 • 31594 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Актер Уильям Шэтнер, сыгравший главную роль в сериале “Звездный путь” (Star Trek, 1966-1969), отправится в космос на суборбитальном корабле New Shepard компании Blue Origin 12 октября. Об этом сообщается на сайте компании, передает УНН.

Цитата

"Я слышал о космосе уже давно. Я пользуюсь случаем, чтобы убедиться в этом сам", - заявил 90-летний Шэтнер.

Добавим

К экипажу также присоединилась вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс.

Кроме них в космос на борту New Shepard отправятся бывший инженер НАСА доктор Крис Бошуизен и вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes Глен де Врис.

Ранее стало известно, что Blue Origin планирует осуществить еще два запуска своего космического корабля New Shepard с пассажирами на борту. Основатель Amazon добавил, что пока не уверен, что компания будет осуществлять пилотируемые запуски корабля в следующем году.

Первый полет компании Blue Origin состоялся 20 июля. На борту корабля New Shepard был владелец компании Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Дейма.

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