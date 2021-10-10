26 серпня відбулась сімнадцята космічна місія аерокосмічної компанії Blue Origin й одночасно восьмий політ для ракети New Shepard. NS-17 продемонструвала технології посадки на Місяць, які, можливо, використовуватимуться в майбутньому.
Безос переніс запуск космічного корабля New Shepard
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin заявила, що вона перенесла запуск цього тижня свого космічного корабля New Shepard на середу, 13 жовтня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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“Через прогнозовані вітри у вівторок, 12 жовтня, оперативна група місії Blue Origin прийняла рішення відкласти запуск NS-18 і зараз націлена на середу, 13 жовтня”, — йдеться у повідомленні компанії.
Деталі
Актор Вільям Шетнер, який зіграв головну роль в серіалі “Зоряний шлях” (Star Trek, 1966-1969), відправиться в космос на суборбітальному кораблі New Shepard компанії Blue Origin
Компанія заявила, що вона також продала квитки платникам майже 100 мільйонів доларів.
Нагадаємо
Раніше датою нового туристичного польоту з цивільними пасажирами в космос на кораблі New Shepard від компанії Blue Origin обрали 12 жовтня.