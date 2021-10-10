Безос переніс запуск космічного корабля New Shepard

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“Через прогнозовані вітри у вівторок, 12 жовтня, оперативна група місії Blue Origin прийняла рішення відкласти запуск NS-18 і зараз націлена на середу, 13 жовтня”, — йдеться у повідомленні компанії.

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Актор Вільям Шетнер, який зіграв головну роль в серіалі “Зоряний шлях” (Star Trek, 1966-1969), відправиться в космос на суборбітальному кораблі New Shepard компанії Blue Origin

Компанія заявила, що вона також продала квитки платникам майже 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо

Раніше датою нового туристичного польоту з цивільними пасажирами в космос на кораблі New Shepard від компанії Blue Origin обрали 12 жовтня.

26 серпня відбулась сімнадцята космічна місія аерокосмічної компанії Blue Origin й одночасно восьмий політ для ракети New Shepard. NS-17 продемонструвала технології посадки на Місяць, які, можливо, використовуватимуться в майбутньому.