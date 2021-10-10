26 августа состоялась семнадцатая космическая миссия аэрокосмической компании Blue Origin и одновременно восьмой полет для ракеты New Shepard. NS-17 продемонстрировала технологии посадки на Луну, которые, возможно, будут использоваться в будущем.
Безос перенес запуск космического корабля New Shepard
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin заявила, что она перенесла запуск на этой неделе своего космического корабля New Shepard на среду, 13 октября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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“Из-за прогнозируемые ветры во вторник, 12 октября, оперативная группа миссии Blue Origin приняла решение отложить запуск NS-18 и сейчас нацелена на среду, 13 октября”, — говорится в сообщении компании.
Детали
Актер Уильям Шэтнер, сыгравший главную роль в сериале “Звездный путь” (Star Trek, 1966-1969), отправится в космос на суборбитальном корабле New Shepard компании Blue Origin
Компания заявила, что она также продала билеты плательщикам почти 100 млн долларов.
Напомним
Ранее датой нового туристического полета с гражданскими пассажирами в космос на корабле New Shepard от компании Blue Origin выбрали 12 октября.