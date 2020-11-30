NASA: в 2024 году человек вернется на Луну
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. NASA разрабатывает систему запуска Артемис (Artemis Space Launch System), которая уже в 2024 году позволит человеку вернуться на Луну, пишет "Голос Америки", передает УНН.
Первый полет будущего аппарата состоится в 2021 году и будет беспилотный, сообщили в Национальной космической агентства США. Уже через три года, по плану, на спутник Земли полетят люди — впервые за почти 40 лет.
Но некоторые эксперты высказывают мнение, что 2024 — слишком оптимистичный прогноз, ведь в проекте уже было несколько задержек.
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К 2026 году американские власти планируют начать другой долгосрочный проект — подготовить к запуску части проекта по возведению на поверхности Луны атомной станции, пишет CNBC. Сначала конструкцию испытают на Земле, а позже хотят отправить на спутник, чтобы станция производила энергию для поддержания работы исследовательского пункта. NASA и Министерство энергетики США уже объявило конкурс для поиска производителей, которые воплотят проект в жизнь.
США — единственная страна, которая отправляла людей на Луну. Всего с 1969 по 1972 год там побывало 12 астронавтов, напоминает Fox News.
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